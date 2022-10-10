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Политика
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Зеленский и Байден обсудили поставки систем ПВО для Украины

Зеленский и Байден обсудили поставки систем ПВО для Украины

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентом США Джо Байденом поставки Украине систем противовоздушной обороны. Об этом Зеленский написал на своем телеграмм-канале.

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"Провел продуктивный разговор с Президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве. Лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции на ГА ООН", - написал президент.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти   обратилась к населению с призывом   ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго"   ввело в действие график   веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что ремонт инфраструктуры и отключение   могут быть продолжены   на пару дней.

Автор:
Степан Крьока