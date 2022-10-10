Віялові відключення можуть тривати кілька днів, - "Укренерго"

Голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що обмеження постачання електроенергії споживачів у вигляді "віялових відключень" може тривати декілька днів. Про це Кудрицький сказав під час ефіру телемарафону “Єдиних новин”.

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"Сьогодні і, можливо, у кілька наступних днів все ж таки знадобиться додаткове обмеження споживання, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам, які працюють 24/7, відновити електромережу та якнайшвидше забезпечити надійне електропостачання", - сказав Кудрицький.

За його словами в більшості областей енергопостачання відновлено майже повністю або вже повністю і в 5 областях ще ідуть відновлювані роботи.

"Сказати що наша інфраструктура виявилася крихкою ми не можемо, але там де руйнування найбільші потрібно трошки більше часу для того, щоб відновити для наших споживачів енергопостачання. Географія цих обстрілів була достатньо широкою фактично у всіх регіонах в усіх куточках України споживачі могли відчути певні проблеми. Але ми очікуємо, що в найближчі години, найближчі дні ми зможемо відновити енергопостачання для всіх наших споживачів", - зазначив голова Укренерго.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру,Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 64 травмованих через обстріли.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень. В свою чергу "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень в Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.