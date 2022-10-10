Веерные отключения могут длиться несколько дней, - "Укрэнерго"

Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ограничение поставок электроэнергии потребителей в виде "веерных отключений" может длиться несколько дней. Об этом Кудрицкий сказал во время эфира телемарафона "Единых новостей".

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"Сегодня и, возможно, в несколько последующих дней все же потребуется дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, работающим 24/7, восстановить электросеть и как можно быстрее обеспечить надежное электроснабжение", - сказал Кудрицкий.

По его словам, в большинстве областей энергоснабжение восстановлено почти полностью или уже полностью и в 5 областях еще идут возобновляемые работы.

"Сказать что наша инфраструктура оказалась хрупкой мы не можем, но там, где разрушения самые большие, нужно немного больше времени для того, чтобы восстановить для наших потребителей энергоснабжение. География этих обстрелов была достаточно широкой фактически во всех регионах во всех уголках Украины потребители могли испытать определенные проблемы. Но мы ожидаем, что в ближайшие часы, в ближайшие дни мы сможем возобновить энергоснабжение для всех наших потребителей", - отметил глава Укрэнерго.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти обратилась к населению с призывом ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго" ввело в действие график веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.