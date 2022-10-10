Зеленський і Байден обговорили поставки систем ППО для України

Президент Володимир Зеленський обговорив з президентом США Джо Байденом поставки Україні систем протиповітряної оборони. Про це Зеленський написав на своєму телеграм-каналі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Провів продуктивну розмову з Президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО. Нині це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці. Лідерство Америки дуже важливе для України у питанні жорсткої позиції G7 та підтримки нашої резолюції на ГА ООН", - написав президент.

Нагадаємо, зранку 10 жовтня Росія вдарила ракетами, по Києву,Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Наразі відомо про 11 загиблих та 64 травмованих через обстріли.

У зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до населення з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень. В свою чергу "Укренерго" ввело в дію графік віялових відключень в Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі, щоб мати змогу провести необхідні ремонти об'єктів критичної інфраструктури.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що ремонт інфраструктури та відключення можуть бути продовжені на декілька днів.