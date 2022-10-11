Россия пытается ударить по Ровенской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областям. ПВО ликвидировало несколько целей

В Ровенской, Николаевской, Одесской областях и городе Павлоград Днепропетровской области в полдень 11 октября прогремели мощные взрывы. Предварительно звук – это результат работы ПВО.

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Начальник Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в 11:34 сообщил, что противовоздушная оборона региона ликвидировала враждебную цель.

"Противовоздушная оборона Ровенщины на высоте. Друзья, оставайтесь в укрытиях. Слава ВСУ", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ПВО сбила две ракеты в центре области, еще одну — вблизи Кривого Рога.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что по состоянию на 11:40 подразделениями противовоздушной обороны Одесщины над областью уничтожены уже три ракеты.

В Павлоградском исполкоме проинформировали, что всю информацию о взрывах, которые слышали местные жители, предоставит областная военная администрация, когда это будет возможно.

"Просьба к администраторам телеграмм-каналов и всем гражданам: не выкладывайте фото, видео на своих ресурсах и в социальных сетях. Не помогайте врагу", - призвали в исполкоме.

В свою очередь глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что по состоянию на 11:50 военные из воздушного командования "Восток" уничтожили над областью 4 вражеских ракеты и призвал граждан оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

В преддверии этого же дня жители Киевской и Хмельницкой области также слышали громкие взрывы. Как выяснилось впоследствии, это звук от работы сил противовоздушной обороны (ПВО).