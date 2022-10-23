Україна втратила 90% вітрової енергетики та 40-50% сонячної, — Галущенко

Україна внаслідок вторгнення військ Російської Федерації втратила приблизно 90% вітрової енергетики та 40-50% сонячної. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

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Він пояснив, що більша частина об'єктів "зеленого" сектору розміщена на півдні. Міністр уточнив, що частка "зеленої енергії" в загальному енергетичному балансі України в 2022 році досягла 10-11%.

"Ми мали стратегію, яка передбачала, що у 2030 році частка "зеленої" енергетики в Україні складе мінімум 25%. Вважаю, що після нашої перемоги, з урахуванням руйнувань, завданих Росією, ми, можливо, її переглянемо та збільшимо відсоток", — зазначив очільник Міненерго.

Він додав, в Україні частина "зеленої" енергії в загальній структурі почала збільшуватися в 2019-2020 роках.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" повідомило, що 22 жовтня росіяни здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об’єкти України. Масштаб пошкоджень може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. Саме 10 жовтня окупанти завдали близько 300 ударів по енергосистемі України.

Щоб уникати віялових відключень, "Укренерго" просить ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання - з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Крім того, генеральний директор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко просить киян скоротити використання електроенергії в суботу до 35-40%.