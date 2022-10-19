Оккупанты атаковали ракетами С-300 объект критической инфраструктуры в Запорожской области

Ночью 19 октября в Запорожской области российские оккупанты ракетами С300 попали в объект критической инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района. Оккупант применил ракеты С300", - отметил Старух.

Он подчеркнул, что на объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями.

По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, ночью армия страны-агрессора снова обстреляла временно оккупированный Энергодар Запорожской области, город частично без света и воды.