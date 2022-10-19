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Оккупанты атаковали ракетами С-300 объект критической инфраструктуры в Запорожской области
Ночью 19 октября в Запорожской области российские оккупанты ракетами С300 попали в объект критической инфраструктуры.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Ночью враг атаковал объект критической инфраструктуры в одном из поселков Запорожского района. Оккупант применил ракеты С300", - отметил Старух.
Он подчеркнул, что на объекте возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам главы области, жертв среди гражданского населения нет.
Напомним, ночью армия страны-агрессора снова обстреляла временно оккупированный Энергодар Запорожской области, город частично без света и воды.