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Оккупанты обстреляли Криворожский район, без света остались ряд населенных пунктов
Армия страны-агрессора РФ нанесла удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе, без света остались часть Кривого Рога и населенные пункты района.
Об этом сообщил Александр Вилкул.
"В результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги (более подробно информацию давать нецелесообразно) без электроэнергии много населенных пунктов района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге" , - говорится в сообщении.
На месте работают энергетики.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Если до утра ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульце будет организован подвоз воды. Будем пытаться задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время" , - добавил он.
Напомним, утром 18 октября в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы.