Оккупанты обстреляли Криворожский район, без света остались ряд населенных пунктов

Армия страны-агрессора РФ нанесла удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе, без света остались часть Кривого Рога и населенные пункты района.

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Об этом сообщил Александр Вилкул.

"В результате разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги (более подробно информацию давать нецелесообразно) без электроэнергии много населенных пунктов района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге" , - говорится в сообщении.

На месте работают энергетики.

"Если до утра ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульце будет организован подвоз воды. Будем пытаться задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время" , - добавил он.

Напомним, утром 18 октября в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы.