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- Война Война
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- Общество
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В Кривом Роге раздались взрывы
Утром 18 октября в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы.
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Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы в северной части города", - говорится в сообщении.
Он также призвал жителей города находиться в укрытиях.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 10 октября в Кривом Роге также раздавались взрывы, по предварительной информации они могли случиться из-за удара иранских дронов-камикадзе Shahed-136.