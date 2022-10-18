В Кривом Роге раздались взрывы

Утром 18 октября в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы в северной части города", - говорится в сообщении.

Он также призвал жителей города находиться в укрытиях.

Напомним, 10 октября в Кривом Роге также раздавались взрывы, по предварительной информации они могли случиться из-за удара иранских дронов-камикадзе Shahed-136.