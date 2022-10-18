У Кривому Розі пролунали вибухи

Вранці 18 жовтня у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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Про це повідомив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи у північній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Він також закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Нагадаємо, 10 жовтня у Кривому Розі також лунали вибухи, за попередньою інформацією вони могли трапитись через удар іранських дронів-камікадзе Shahed-136.