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В Кривом Роге взрывы

В Кривом Роге взрывы

В Кривом Роге раздались взрывы. Об этом сообщил Александр Вилкул.

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Вилкул сообщил, что по предварительной информации взрывы могли случиться из-за удара иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Напомним, утром 10 октября Россия ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре. В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Сейчас известно об 11 погибших и 64 травмированных из-за обстрелов.

В связи с многочисленными ударами по инфраструктуре власти   обратилась к населению с призывом   ограничить потребление электроэнергии в вечернее время, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и избежать аварийных отключений. В свою очередь "Укрэнерго"   ввело в действие график   веерных отключений в Киеве, Чернигове, Черкассах и областях, а также Житомире, чтобы провести необходимые ремонты объектов критической инфраструктуры.

Автор:
Степан Крьока