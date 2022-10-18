Оккупанты обстреляли Житомир, в городе нет света и воды

Российские оккупанты обстреляли Житомир, из-за обстрелов в городе нет света и воды.

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Об этом сообщил мэр Сергей Сухомлин.

"Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды. Больницы – на резервном питании. Работаем" , - говорится в сообщении.

Он отметил, что о пострадавших и повреждениях сообщат позже.

Заместитель главы офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что оккупанты ударили по объекту энергообеспечения в Житомире.

"Житомир. Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС", - говорится в сообщении.