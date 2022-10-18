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- Общество
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Оккупанты обстреляли Житомир, в городе нет света и воды
Российские оккупанты обстреляли Житомир, из-за обстрелов в городе нет света и воды.
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Об этом сообщил мэр Сергей Сухомлин.
"Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды. Больницы – на резервном питании. Работаем" , - говорится в сообщении.
Он отметил, что о пострадавших и повреждениях сообщат позже.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Заместитель главы офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что оккупанты ударили по объекту энергообеспечения в Житомире.
"Житомир. Предварительно 2 прилета в объект энергообеспечения. Работает ГСЧС", - говорится в сообщении.