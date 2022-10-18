- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
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Окупанти обстріляли Житомир, в місті немає світла та води
Російські окупанти обстріляли Житомир, внаслідок обстрілів у місті немає світла та води.
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Про це повідомив мер Сергій Сухомлин.
"Ранок почався з прильотів по Житомиру. Зараз у місті немає світла та води. Лікарні — на резервному живленні. Працюємо", - йдеться в повідомленні.
Він зазначив, що інформацію про постраждалих та пошкодження нададуть згодом.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Заступник голови офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти вдарили по об‘єкту енергозабезпечення в Житомирі.
"Житомир. Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС", - йдеться в повідомленні.