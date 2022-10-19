Окупанти обстріляли Криворізькій район, без світла залишилися низка населених пунктів

Армія країни-агресора РФ завдала удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, без світла залишились частина Кривого Рогу та населені пункти району.

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Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Внаслідок руйнування об'єкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі", - йдеться в повідомлені.

Зазначається, що на місці працюють енергетики.

"Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води. Будемо намагатися задіяти альтернативні схеми електроживлення, але на це потрібен час", - додав він.

Нагадаємо, вранці 18 жовтня у Кривому Розі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.