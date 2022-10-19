Частина Енергодара залишилася без світла і води через обстріли окупантів

Армія країни-агресора РФ знову обстріляла тимчасово окупований Енергодар Запорізької області, місто частково без світла і води.

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Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Обстріли спочатку промислової зони, а потім і самого міста почались близько опівночі і не вщухають зранку. Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради", - йдеться в повідомлені.

Він додав, що інформація про постраждалих серед цивільного населення не надходила.

Окупанти регулярно обстрілюють тимчасово окупований Енергодар, що неподалік тимчасово захопленої Запорізької АЕС. Так, 6 вересня в Енергодарі пролунав потужний вибух, після чого у місті одночасно зникли світло та водопостачання.