Часть Энергодара осталась без света и воды из-за обстрелов оккупантов

Армия страны-агрессора РФ снова обстреляла временно оккупированный Энергодар Запорожской области, город частично без света и воды.

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Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

"Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром. Есть сообщения о повреждении одной из подстанций, а также здания исполнительного комитета городского совета", - говорится в сообщении.

Он добавил, что информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала.

Оккупанты регулярно обстреливают временно оккупированный Энергодар, недалеко от временно захваченной Запорожской АЭС. Так, 6 сентября в Энергодаре раздался мощный взрыв, после чего в городе одновременно исчезли свет и водоснабжение.