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- Война Война
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- Общество
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Часть Энергодара осталась без света и воды из-за обстрелов оккупантов
Армия страны-агрессора РФ снова обстреляла временно оккупированный Энергодар Запорожской области, город частично без света и воды.
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Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.
"Обстрелы сначала промышленной зоны, а затем и самого города начались около полуночи и не утихают утром. Есть сообщения о повреждении одной из подстанций, а также здания исполнительного комитета городского совета", - говорится в сообщении.
Он добавил, что информация о пострадавших среди гражданского населения не поступала.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Оккупанты регулярно обстреливают временно оккупированный Энергодар, недалеко от временно захваченной Запорожской АЭС. Так, 6 сентября в Энергодаре раздался мощный взрыв, после чего в городе одновременно исчезли свет и водоснабжение.