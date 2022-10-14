Глава МАГАТЭ заявил о прогрессе в создании защитной зоны для ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после консультаций с Украиной и Россией сообщил о прогрессе в создании защитной зоны для Запорожской атомной электростанции.

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Об этом Гросси написал в Twitter .

"Прибыл в Польшу по ночному поезде из Украины после интенсивной недели консультаций с Россией и Украиной. Приближаемся к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС – ситуация на станции неприемлема, и нам нужны немедленные действия для защиты", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор МАГАТЭ заявлял, что планирует посетить Россию и Украину, чтобы согласовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, станцию нужно защищать.

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в марте. МАГАТЭ постоянно призывает Россию вывести войска с территории станции и не игнорировать создание зоны ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС.