Голова МАГАТЕ заявив про прогрес у створенні захисної зони для ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після консультацій з Україною та Росією повідомив про прогрес у створенні захисної зони для Запорізької атомної електростанції.

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Про це Гроссі написав у Twitter.

"Прибув до Польщі нічним потягом з України після інтенсивного тижня консультацій з Росією та Україною. Наближаємося до створення захисної зони для Запорізької АЕС – ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для захисту", - йдеться в повідомленні.

Раніше гендиректор МАГАТЕ заявляв, що планує відвідати Росію та Україну, щоб погодити зону безпеки навколо ЗАЕС. За його словами, станцію потрібно захищати.

Росіяни окупували Запорізьку АЕС в березні. МАГАТЕ постійно закликає Росію вивести війська з території станції та не ігнорувати створення зони ядерної та фізичної безпеки навколо ЗАЕС.