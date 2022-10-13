Лінії електропостачання до ЗАЕС вдолося відновити, - "Енергоатом"

Українські фахівці відновили роботу високовольтної лінії зв‘язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, що з'єднує Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі з українською енергосистемою.

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Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо, зранку, 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, після чого відбулося повне знеструмлення Запорізької АЕС із запуском резервних дизель-генераторів.

"Українські фахівці знайшли технічне рішення, як відновити роботу лінії зв’язку, – і живлення власних потреб станції знову здійснюється від енергосистеми України", - повідомили в "Енергоатомі".

Там підкреслили, що завдяки мужності й професіоналізму українських атомників негативного розвитку подій вкотре вдалося уникнути.

"Однак російські військові продовжують обстріли найбільшої в Європі атомної станції та супутньої енергетичної інфраструктури, знову і знову наближаючи світ до ядерної та радіаційної катастрофи", - зауважують в "Енергоатомі"..

Раніше на Запорізькій атомній електростанції вдавалося відновити резервну лінію електропостачання. При цьому, за інформацією розвідки, командування російських окупаційних військ постійно сплановує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції.

Зазначимо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив під час зустічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, що після документального оформлення Росією захоплення нею Запорізької атомної електростанції МАГАТЕ буде контактувати з питань ЗАЕС лише з Україною.

МАГАТЕ вкотре закликає Росію вивести війська з території захопленої нею Запорізької атомної електростанції та не ігнорувати створення зони ядерної та фізичної безпеки навколо ЗАЕС