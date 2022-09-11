На ЗАЕС відновили резервну лінію електропостачання

На Запорізькій атомній електростанції вдалося відновити резервну лінію електропостачання. Про це в своєму Twitter повідомляє Міжнародна агенція з атомної енергетики.

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"Резервна лінія електропередач на Запорізькій атомній електростанції в Україні була відновлена. Вона забезпечить станцію зовнішньою електроенергією, що необхідно для охолодження реактора та інших функцій безпеки", - йдеться в повідомленні.

A back-up power line to Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (#ZNPP) has been restored, providing the plant with the external electricity it needs for reactor cooling and other safety functions. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" повідомили, що 11 вересня о 03:41 енергоблок №6 Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Тим часом розвідка повідомляє, що командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції. Окупанти традиційно планують звинуватити в цьому Україну.