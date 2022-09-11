Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Енергетика
Дата публікації

На ЗАЕС відновили резервну лінію електропостачання

На ЗАЕС відновили резервну лінію електропостачання

На Запорізькій атомній електростанції вдалося відновити резервну лінію електропостачання. Про це в своєму Twitter повідомляє Міжнародна агенція з атомної енергетики.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Резервна лінія електропередач на Запорізькій атомній електростанції в Україні була відновлена. Вона забезпечить станцію зовнішньою електроенергією, що необхідно для охолодження реактора та інших функцій безпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" повідомили, що 11 вересня о 03:41 енергоблок  №6 Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Тим часом розвідка повідомляє, що командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції. Окупанти традиційно планують звинуватити в цьому Україну.

Автор:
Степан Крьока