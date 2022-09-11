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На ЗАЕС відновили резервну лінію електропостачання
На Запорізькій атомній електростанції вдалося відновити резервну лінію електропостачання. Про це в своєму Twitter повідомляє Міжнародна агенція з атомної енергетики.
"Резервна лінія електропередач на Запорізькій атомній електростанції в Україні була відновлена. Вона забезпечить станцію зовнішньою електроенергією, що необхідно для охолодження реактора та інших функцій безпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" повідомили, що 11 вересня о 03:41 енергоблок №6 Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.
Тим часом розвідка повідомляє, що командування російських окупаційних військ імовірно планує черговий провокаційний обстріл міста Енергодар та Запорізької атомної електростанції. Окупанти традиційно планують звинуватити в цьому Україну.Підписуйтеся на наш YouTube канал