На ЗАЭС возобновили резервную линию электроснабжения

На Запорожской атомной электростанции удалось восстановить резервную линию электроснабжения. Об этом в своем Twitter сообщает Международное агентство по атомной энергетике.

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"Резервная линия электропередач на Запорожской атомной электростанции в Украине была восстановлена. Она обеспечит станцию внешней электроэнергией, которая необходима для охлаждения реактора и других функций безопасности", - говорится в сообщении.

A back-up power line to Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (#ZNPP) has been restored, providing the plant with the external electricity it needs for reactor cooling and other safety functions. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022

Напомним, ранее в "Энергоатоме" сообщили, что 11 сентября в 03:41 энергоблок №6 Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

Между тем, разведка сообщает, что командование российских оккупационных войск предположительно планирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции. оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину.