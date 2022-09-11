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На ЗАЭС возобновили резервную линию электроснабжения
На Запорожской атомной электростанции удалось восстановить резервную линию электроснабжения. Об этом в своем Twitter сообщает Международное агентство по атомной энергетике.
"Резервная линия электропередач на Запорожской атомной электростанции в Украине была восстановлена. Она обеспечит станцию внешней электроэнергией, которая необходима для охлаждения реактора и других функций безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в "Энергоатоме" сообщили, что 11 сентября в 03:41 энергоблок №6 Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.
Между тем, разведка сообщает, что командование российских оккупационных войск предположительно планирует очередной провокационный обстрел города Энергодар и Запорожской атомной электростанции. оккупанты традиционно планируют обвинить в этом Украину.Подписывайтесь на наш YouTube канал