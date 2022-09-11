- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Запорізька АЕС повністю зупинена, - Енергоатом
Сьогодні, 11 вересня 2022 року, вночі, о 03:41 енергоблок №6 Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
"Останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова, заживлюючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вчора ввечері після поновлення працездатності однієї із цих ліній зв’язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Відтак було прийнято рішення щодо відключення енергоблока №6 і переведення його в найбільш безпечний стан – холодний зупин.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"У разі повторного пошкодження ліній зв‘язку з енергосистемою, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом і обсягами наявного дизельного пального", - зазначили в "Енергоатомі".
У відомстві підкреслили, що здійснюють всі можливі заходи, щоб організувати постачання на ЗАЕС додаткових партій дизельного пального.
"Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити рашистські обстріли ліній зв‘язку ЗАЕС з енергосистемою та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС", - зауважили в "Енергоатомі".
Нагадаємо, 5 вересня через пожежу, що сталася після обстрілів, відключили останню лінію ЗАЕС, яка з’єднувала станцію з енергосистемою України.
Зазначимо також, що 7 вересня Держінспекція ядерного регулювання заявила, що інформація про те, що Україна розглядає варіант зупинення всіх енергоблоків ЗАЕС, є некоректною, оскільки це лише один із низки сценаріїв, який не є пріоритетним.