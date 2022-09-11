Запорожская АЭС полностью остановлена, - Энергоатом

Сегодня, 11 сентября 2022 года, ночью в 03:41 энергоблок №6 Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние.

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, подпитывая лишь собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности (от 114 до 140 МВт), поскольку из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.

Вчера вечером после возобновления работоспособности одной из этих линий связи электропитания собственных потребностей ЗАЭС стало возможным от энергосистемы Украины. Следовательно, было принято решение об отключении энергоблока №6 и переводе его в наиболее безопасное состояние – холодный останов.

"В случае повторного повреждения линий связи с энергосистемой, риск чего остается большим, питание собственных потребностей ЗАЭС будет происходить от дизель-генераторов, срок работы которых ограничен технологическим ресурсом и объемами дизельного топлива", - отметили в "Энергоатоме".

В ведомстве подчеркнули, что предпринимают все возможные меры, чтобы организовать поставки на ЗАЭС дополнительных партий дизельного горючего.

"Для недопущения аварийной ситуации на станции необходимо прекратить рашистские обстрелы линий связи ЗАЭС с энергосистемой и создать вокруг нее демилитаризованную зону. После этой линии связи можно будет отремонтировать, обеспечить включение и дальнейшую безопасную работу ЗАЭС", - отметили в "Энергоатоме" .

Напомним, 5 сентября из-за произошедшего после обстрелов пожара отключили последнюю линию ЗАЭС, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины.

Отметим также, что 7 сентября Госинспекция ядерного регулирования заявила, что информация о том, что Украина рассматривает вариант остановки всех энергоблоков ЗАЭС, некорректна, поскольку это лишь один из ряда сценариев, который не является приоритетным.