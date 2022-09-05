На ЗАЕС відімкнули останню лінію, яка з’єднувала станцію з енергосистемою України

Протягом останніх трьох діб окупанти наносили удари по території навколо Запорізької АЕС. В результаті 5 вересня через пожежу, що сталася після обстрілів, відключили останню лінію, яка з’єднувала станцію з енергосистемою України. Про це повідомила пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом".

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Через обстріли з боку росіян була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна. Це остання лінія, яка з'єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України.

"Як наслідок – був розвантажений та відключений від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС", — зазначили в "Енергоатомі".

Також в результаті обстрілів з боку окупантів було пошкоджено та відключено лінії електропередачі (ЛЕП) 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська, 330 кВ ЗАТЕС – Каховська та ЛЕП 330 кВ ЗАЕС – Мелітополь. Також пошкоджено АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗАТЕС отримали пошкодження ще раніше.

Нагадємо, цього ж дня Міжнародне агентство з атомної енергії після своєї місії на окуповану росіянами ЗАЕС залишило на атомній станції шістьох представників, проте наступного тижня (5-11 вересня) її присутність скоротиться до двох осіб.

Зазначимо, що окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит.