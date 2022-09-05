На ЗАЭС отключили последнюю линию, соединяющую станцию с энергосистемой Украины

В последние три дня оккупанты наносили удары по территории вокруг Запорожской АЭС. В результате 5 сентября из-за пожара после обстрелов отключили последнюю линию, соединяющую станцию с энергосистемой Украины. Об этом сообщила пресс-служба ГП "НАЭК "Энергоатом".

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Из-за обстрелов со стороны россиян была отключена ЛЭП 330 кВ ЗАТЕС – Ферросплавная. Это последняя линия, соединяющая узел ЗАЭС/ЗАТЭС с энергосистемой Украины.

"Как следствие – разгруженный и отключенный от сети энергоблок №6, который сейчас питает собственные потребности ЗАЭС", — отметили в "Энергоатоме".

Также в результате обстрелов со стороны кафиров были повреждены и отключены линии электропередачи (ЛЭП) 750 кВ ЗАЭС – Днепровская, 330 кВ ЗАТЭС – Каховская и ЛЭП 330 кВ ЗАЭС – Мелитополь. Также повреждено АД 750/330 кВ ЗАЭС. Другие линии узла ЗАЭС/ЗАТЕС получили повреждения еще раньше.

Напомним, в этот же день Международное агентство по атомной энергии после своей миссии на оккупированную россиянами ЗАЭС оставило на атомной станции шестерых представителей, однако на следующей неделе (5-11 сентября) ее присутствие сократится до двух человек.

Отметим, что кафиры прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС. Они распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите.