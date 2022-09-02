На ЗАЭС останутся на постоянной основе двое экспертов МАГАТЭ - Гросси

Международное агентство по атомной энергии оставило на оккупированной российскими войсками Запорожской атомной станции шесть представителей, однако на следующей неделе (5-11 сентября) ее присутствие сократится до двух человек.

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Об этом на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ Вене сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, передает "Интерфакс-Украина".

"Четверо вернутся на следующей неделе. Два человека останутся. Обе стороны договорились об этом. Мы устанавливаем наше постоянное присутствие на месте, на этот раз с двумя нашими экспертами, с которыми мы будем продолжать работу. Агентству было важно находиться там постоянно", – сказал он.

По словам главы МАГАТЭ, "если что-то случится или наступит какое-либо ограничение", оставшиеся представители миссии будут сообщать об этом.

Он также сообщил, что планирует подготовить отчет о результатах миссии агентства на оккупированную АЭС в начале следующей недели.

"Сейчас мы пытаемся провести глубокую оценку того, как обстоят дела на данный момент. Я ожидаю подготовить отчет в начале следующей недели", – сказал Гросси.

Как передает "Европейская правда", гендиректор МАГАТЭ также заявил, что на деятельность миссии на ЗАЭС не оказывали влияние российские представители.

"Я видел в некоторых комментариях и реакциях, якобы [нам] чего-то не показали, что нам устроили "парад". Мы увидели то, что я просил показать. Все, что я просил. Даже когда мы были сами. Мы увидели все [что хотели]", – подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, почему МАГАТЭ не поддерживает призывы Украины к демилитаризации Запорожской АЭС, Гросси заявил, что организация не будет поддаваться "шуму" и "манипуляциям".

"Когда людям склонно нравиться то, что мы говорим, нас поддерживают. Когда им это не нравится, они начинают говорить о марионетках или то, что нами манипулируют. Нами никогда не манипулируют. Мы никогда не теряем ориентир. Мы знаем, что делаем. Конечно, мы с уважением слушаем этот "шум", но имеем способность фокусироваться на том, что мы делаем", – добавил он.

При этом руководитель агентства подтвердил, что перед визитом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС российские оккупанты вывели оттуда по крайней мере часть своих военных.

"Военные, которые присутствовали там, никоим образом с нами не связывались. Они не были доступны. Было несколько случаев, когда я просил поговорить с кем-то из них, и они не были доступны. В частности, по вопросу кризисного центра, потому что я хотел спросить, можно ли вернуть ту комнату к ее нормальному функционированию. Но было очевидно, что та группа военных была выведена со станции", – сказал он.

Как передает ИФ, Гросси пояснил, что на каждой АЭС есть кризисный центр, где определенные операции могут выполняться в любых обстоятельствах, но на ЗАЭС это место сейчас "используется для других целей". Ввиду этого МАГАТЭ будет рекомендовать россиянам покинуть его.

В то же время он отметил, что для продолжения работы станции создан еще один центр, потому влияния недоступности этого места, "облюбованного" оккупантами, на работу станции нет.

Вместе с тем глава агентства обратил внимание, что наибольшую озабоченность МАГАТЭ вызывают случаи прерывания внешнего электроснабжения станции.

"Внешнее электроснабжение вызывает огромную озабоченность, поскольку, если у вас нет внешнего электроснабжения, системы охлаждения реакторов не могут работать. Если они не могут работать, это может привести к крупной аварии", – акцентировал он.

При этом он отметил, что во время уже происходившего на днях внешнего отключения электроэнергии дизель-генераторы Запорожской станции "работали нормально".

Он также назвал очень надежными и прочными сами реакторы ЗАЭС, а возможную опасность станции не такой большой, как в случае с Чернобыльской АЭС. Тем не менее, по словам Гросси, она все равно может быть, в том числе и из-за наличия на площадке ЗАЭС хранилища ядерных отходов.

Вместе с тем он назвал очень профессиональной работу персонала станции, вынужденного соседствовать с оккупационными войсками и атомщиками другой страны, из-за чего на АЭС чувствуется определенное напряжение. При этом глава МАГАТЭ считает, что присутствие представителей агентства облегчит работу украинских сотрудников.

Напомним, что накануне после визита группы экспертов МАГАТЭ из 14 человек, включая Гросси, на ЗАЭС советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выражал удивление и скептицизм по поводу краткосрочности осмотра ими станции.