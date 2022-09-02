ЗАЭС возобновила подключение к сети энергоблока №5, отключившегося из-за обстрела

Запорожская атомная электростанция 2 сентября в 13:10 подключила к сети энергоблок №5, который накануне вторично аварийно отключился из-за обстрела территории станции. Об этом сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

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"Продолжается набор мощности. Сейчас на станции работают два энергоблока, которые производят электроэнергию для нужд Украины. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" утверждают, что обстрел, из-за которого произошло отключение, был произведен со стороны российских оккупационных сил, которые и контролируют территорию ЗАЭС.

Напомним, что после этого на станцию прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии во главе с ее гендиректором Рафаэлем Гросси. В "Энергоатоме" говорят, что представители миссии "продолжают свою работу" на станции. Накануне в НАЭК заявляли, что их там "до 3 сентября" останется пятеро из 14. В то же время Гросси заявлял, что МАГАТЭ вообще установит на ЗАЭС постоянное присутствие.

Отметим при этом, что в администрации президента США считают необходимым полную остановку оккупированной российскими войсками ЗАЭС ради безопасности, поскольку это "не место для боевых действий".

В конце августа президент США Джозеф Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем призвали к военной сдержанности в районе ЗАЭС.

Представители же украинской власти уже почти месяц активно обвиняют российские войска в обстрелах как ЗАЭС, так и ее города-спутника Энергодара, а представители оккупантов утверждают, что обстрел ЗАЭС ведется украинскими войсками. При этом единственный раз, когда украинская сторона публиковала видео непосредственно обстрелов ЗАЭС, был 22 июля: тогда Главное управление разведки Министерства обороны Украины указывало, что позиции оккупантов на станции были "ювелирно" поражены украинским военными.