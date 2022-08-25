Зеленский об отключении ЗАЭС: Россия поставила Европу в шаге от радиационной катастрофы

Президент Владимир Зеленский отмечает, что только резервное питание Запорожской атомной электростанции при ее отключении 25 августа от внешней сети спасло Украину и Европу от радиационной аварии. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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"Сегодня впервые в истории остановилась Запорожская атомная станция. Сработала аварийная защита энергоблоков – после того, как российскими обстрелами была повреждена последняя рабочая линия отдачи мощности станции в энергосистему Украины", - отметил президент.

Глава государства указал, что сразу были задействованы дизель-генераторы, чтобы дать энергию самой станции и поддержать ее после остановки, но все могло закончиться и по-другому.

"Мир должен понимать, какая это угроза: если бы дизель-генераторы не включились, если бы после блэкаута не сработали автоматика и наш персонал станции, то мы уже сейчас были бы вынуждены преодолевать последствия радиационной аварии. Россия поставила Украину и всех европейцев в ситуацию в шаге от радиационной катастрофы", - заявил он.

Кроме того, Зеленский возмутился последствиями отключения из-за этого электроснабжения в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

"Юг Украины – оккупированные районы – уже в состоянии гуманитарной катастрофы. Вдобавок ко всему злу, которое туда принесли оккупанты, произошло отключение электричества, воды, канализации. Россия принесла на нашу землю деградацию, которой здесь никогда не видели. Это все было просто невозможным. Но в этом и смысл и гордость современного российского государства: оно умеет только одно – делать возможным наихудшее", - указал он.

Президент заявил, что власти делают все, чтобы мир знал каждую деталь ситуации на ЗАЭС и чтобы не допустить аварийного сценария. Однако это зависит, по его словам, не только от украинского государства.

"Ключевое – нужно такое международное давление, которое заставит оккупантов немедленно выйти с территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать гораздо быстрее, чем сейчас. Потому что каждая минута пребывания российских военных на атомной станции – это риск глобальной радиационной катастрофы", - подчеркнул. он.

Напомним, что Зеленьский также обсудил ситуацию на ЗАЭС в телефонном разговоре с президентом США Джозефом Байденом. Как отметил украинский президент, он благодарен коллеге за понимание и полную поддержку необходимости вернуть станцию под надлежащий контроль Украины и немедленно обеспечить доступ к ней МАГАТЭ.

"Это можно сделать за считанные дни, пока оккупанты не довели ситуацию до необратимой точки. И легче сделать это сейчас, чем потом, если ветер начнет разносить по Европе радиационное загрязнение", - заявил глава государства.

Отметим, что МАГАТЭ вечером четверга сообщило, что получило от украинской стороны информацию о восстановлении перебитой линии электропередачи на ЗАЭС, однако та все равно остается отключенной от внешней сети и питается от Запорожской ТЭС.