Зеленський про відключення ЗАЕС: Росія поставила Європу за крок від радіаційної катастрофи

Президент Володимир Зеленський вказує, що лише резервне живлення Запорізької атомної електростанції при її відключенні 25 серпня від зовнішньої мережі врятувало Україну та Європу від радіаційної аварії. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні вперше в історії зупинилася Запорізька атомна станція. Спрацював аварійний захист енергоблоків – після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України", - зазначив президент.

Глава держави вказав, що одразу були задіяні дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції й підтримати її після зупинки, але все могло закінчитися й інакше.

"Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика й наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. Росія поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи", - заявів він.

Окрім цього, Зеленський обурився наслідками відключення через це електрпостачання в окупованих районах Запорізької та Херсонської областей.

"Південь України – окуповані райони – вже в стані гуманітарної катастрофи. На додачу до всього зла, яке туди принесли окупанти, відбулося відключення електрики, води, каналізації. Росія принесла на нашу землю деградацію, якої тут ніколи не бачили. Це все було просто неможливим до окупації. Але в цьому й сенс і гордість сучасної російської держави: вона вміє лише одне – робити можливим найгірше", - вказав він.

Президент заявив, що влада робить все, "щоб світ знав кожну деталь ситуації на ЗАЕС" та щоб не допустити аварійного сценарію. Але це залежить, за його словами, не тільки від української держави.

"Ключове – потрібен такий міжнародний тиск, який змусить окупантів негайно вийти з території Запорізької АЕС. МАГАТЕ та інші міжнародні організації повинні діяти значно швидше, ніж зараз. Бо кожна хвилина перебування російських військових на атомній станції – це ризик глобальної радіаційної катастрофи", - підкреслив він.

Нагадаємо, що Зеленьский також обговорив ситуацію на ЗАЕС у телефонній розмові з президентом США Джозефом Байденом. Як зазначив український президент, він вдячний колезі за розуміння та повну підтримку необхідності повернути станцію під належний контроль України й негайно забезпечити доступ до неї МАГАТЕ.

"Це можна зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше зробити це зараз, ніж потім, якщо вітер почне розносити Європою радіаційне забруднення", - заявив глава держави.

Зазначимо, що МАГАТЕ ввечері четверга повідомило, що отримало від української сторони інформацію про відновленні перебитої лінії електропередачі на ЗАЕС, однак та все рівно залишається відключеною від зовнішньої мережі та наразі живиться від Запорізької ТЕС.