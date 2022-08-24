Омбудсмен відреагував на переслідування окупантами персоналу ЗАЕС за інформування ЗСУ про техніку РФ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець констатує, що в діях персоналу окупованої Росією Запорізької атомної електростанції, якщо він передає Збройним силам України дані щодо переміщення ворожої військової техніки на АЕС, немає жодних порушень. Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах.

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"Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголошую, що жодного порушення норм українського законодавства чи міжнародного права працівниками атомної станції не здійснюється. Це українська атомна станція, на якій працюють українські атомщики, які вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності атомної станції", - підкреслив омбудсмен.

Він відреагував на повідомлення Росгвардії про те, що на ЗАЕС затримали ще двох співробітників, які, за твердженням окупантів, передавали ЗСУ інформацію про місцезнаходження техніки та особового складу російських силовиків на об'єкті, а також ще одного "порушнику пропускного режиму", що передавала координати переміщення колон техніки РФ. У відомстві заявили, що з початку окупації 4 травня вже було затримано 26 таких "порушників".

"Затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування російської військової техніки по території ЗАЕС. І це не жарт. Російське військове і політичне керівництво не соромиться казати світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову технику на території працюючої атомної станції", - звернув увагу Лубінець.

Омбудсмен вказав, що попри шалений тиск, якій здійснюють окупанти по відношенню до персоналу, працівники продовжують виконувати роботу задля запобіганню екологічної катастрофи, яка може торкнутися не тільки України, але й Європи та країн Чорноморського регіону.

"Окупанти затримують, катують та вбивають працівників Запорізької АЕС. Це є не тільки воєнним злочином відносно мирного населення, але й порушенням принципів ядерної безпеки, одним з яких є саме збереження цілісності команди, яка відповідає за об’єкт", - підкреслив він.

Тому він вкотре закликав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, Міжнародне агентство з атомної енергії та всю світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, демілітаризувати територію об’єкта та надати гарантії безпеки ЗАЕС та її персоналу для обслуговування станції.

"Переслідування працівників мають припинитись, адже кожен з них виконує свою важливу місію для безпечного функціонування найбільшої атомної станції Європи аби не спровокувати ядерний інцидент, який може мати значні катастрофічні екологічні наслідки", - додав Лубінець.

Нагадаємо, що українська влада звинувачує саме окупаційні війська в обстрілах по території ЗАЕС, яку вони ж і контролюють, а також регулярно заявляє останніми днями про можливість ядерної катастрофи на ЗАЕС та підготовку до цього сценарію.

Україна звернулася до ООН та МАГАТЕ з закликом направити спільну місію на станцію, зокрема для огляду військовими експертами. ООН наразі готова підтримати цю ідею, зокрема це питання обговорювалося на зустрічі 18 серпня президента Володимира Зеленського та генсека ООН Гутерріша.

Джерело фото: ua.depositphotos.com