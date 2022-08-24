Омбудсмен отреагировал на преследование оккупантами персонала ЗАЭС за информирование ВСУ о технике РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец констатирует, что в действиях персонала оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции, если они передают Вооруженным силам Украины данные о перемещении вражеской военной техники на АЭС, нет никаких нарушений. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

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"Как уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека подчеркиваю, что никакого нарушения норм украинского законодательства или международного права работниками атомной станции не осуществляется. Это украинская атомная станция, на которой работают украинские атомщики, которые вольны общаться со всеми, кто может обеспечить сохранение целостности атомной станции", – подчеркнул омбудсмен.

Он отреагировал на сообщение Росгвардии о том, что на ЗАЭС задержали еще двух сотрудников, которые, по утверждению оккупантов, передавали ВСУ информацию о местонахождении техники и личного состава российских силовиков на объекте, а также еще одного "нарушителя пропускного режима", передававшего координаты перемещения колонн техники РФ. В ведомстве заявили, что с начала оккупации 4 мая уже были задержаны 26 таких "нарушителей".

"Задержанные обвиняются в том, что они передают информацию о передвижении и расположении российской военной техники по территории ЗАЭС. И это не шутка. Российское военное и политическое руководство не стесняется говорить миру о том, что они осуществляют ядерный терроризм и размещают военную технику на территории работающей атомной станции", - обратил внимание Лубинец.

Омбудсмен указал, что несмотря на бешеное давление, которое оказывают оккупанты по отношению к персоналу, работники продолжают выполнять работу по предотвращению экологической катастрофы, которая может затронуть не только Украину, но и Европу и страны Черноморского региона.

"Оккупанты задерживают, пытают и убивают работников Запорожской АЭС. Это не только военное преступление в отношении мирного населения, но и нарушение принципов ядерной безопасности, одним из которых является именно сохранение целостности команды, отвечающей за объект", - подчеркнул он.

Поэтому он в очередной раз призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Международное агентство по атомной энергии и все мировое сообщество ускорить направление миссии по безопасности на Запорожскую АЭС, демилитаризировать территорию объекта и предоставить гарантии безопасности ЗАЭС и ее персонала для обслуживания станции.

"Преследование работников должно прекратиться, ведь каждый из них выполняет свою важную миссию для безопасного функционирования крупнейшей атомной станции Европы, чтобы не спровоцировать ядерный инцидент, который может иметь значительные катастрофические экологические последствия", - добавил Лубинец.

Напомним, что украинские власти обвиняют именно оккупационные войска в обстрелах по территории ЗАЭС, которую они же и контролируют, а также регулярно заявляют в последние дни о возможности ядерной катастрофы на ЗАЭС и подготовке к этому сценарию.

Украина также обратилась к ООН и МАГАТЭ с призывом направить совместную миссию на станцию, в том числе для осмотра военными экспертами. ООН готова поддержать эту идею, в частности этот вопрос обсуждался на встрече 18 августа президента Владимира Зеленского и генсека ООН Гутерриша.

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