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МАГАТЭ подтвердило восстановление передачи данных с оккупированной ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" восстановили удаленную передачу данных с оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции после недельного перерыва. Об этом говорится в сообщении агентства.
25 июня МАГАТЭ второй раз за месяц потеряло связь со своими системами наблюдения на ЗАЭС. Отмечается, что после того как МАГАТЭ провело работу с НАЭК передача данных 1 июля возобновилась и продолжалась в минувшие выходные. В предыдущий же раз связь отсутствовала почти две недели - с 30 мая по 12 июня.
"МАГАТЭ не имело возможности посетить ЗАЭС с начала нынешнего военного конфликта в Украине. Российские силы взяли станцию под свой контроль четыре месяца назад, но украинский персонал продолжает ее эксплуатировать. Генеральный директор Рафаэль Гросси неоднократно выражал глубокую обеспокоенность крайне тяжелым положением украинских работников станции", - добавляют в агентстве.
Отметим, что в сообщении отсутствуют упоминания о желании Гросси посетить, несмотря на оккупацию, ЗАЭС, которое он ранее выражал неоднократно и которое столкнулось с жестким противодействием украинской стороны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом указано, что хотя МАГАТЭ продолжает получать данные с трех других действующих украинских АЭС, оно все еще получает не все данные с Чернобыльской АЭС.
Как отмечают в агентстве, на сегодня в Украине к сети подключены восемь из 15 энергоблоков АЭС, в том числе два на ЗАЭС, три на Ровенской АЭС, два на Пивденноукраинской АЭС и один на Хмельницкой АЭС. Семь остальных реакторов остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве.
Ранее же о восстановлении передачи данных с ЗАЭС МАГАТЭ сообщил и "Энергоатом". При этом указывалось, что НАЭК сделал это собственными усилиями. В госкомпании подчеркивают, что связь была потеряна из-за отключения оккупантами в Энергодаре всех украинских операторов мобильной связи, в том числе и Vodafone, с которым у агентства действует контракт на передачу данных.
"Несмотря на то, что мобильные сети отечественных операторов до сих пор не работают, "Энергоатом" возобновил связь между ЗАЭС и МАГАТЭ. Все данные обязательного мониторинга передаются и агентство подтвердило их получение", - говорилось в сообщении.
4 июля в "Энергоатоме" сообщают, что ЗАЭС работает с соблюдением норм ядерной, радиационной и экологической безопасности, радиационный фон у ЗАЭС соответствует естественному, а текущая мощность энергоблоков этой и других АЭС Украины вполне достаточна для полноценной жизнедеятельности населения, работы промышленных объектов и оборонных потребностей.
В то же время там указывают, что несмотря на обслуживание ЗАЭС украинским персоналом, пока Энергодар находится под российской оккупацией, ядерная и радиационная безопасность находятся под угрозой.
"Ротация работников происходит, но оккупанты не только продолжают согласовывать все технические решения персонала, но и усилили давление, проверки, откровенные репрессии и показательные "процессы" над работниками с нескрываемой проукраинской позицией", - заявляют в НАЭК.
При этом вечером 3 июля в "Энергоатоме" заявили о смерти водолаза гидроцеха ЗАЭС Андрея Гончарука, который 29 июня был, как говорят в компании, избит оккупантами и госпитализирован в городскую больницу Энергодара с многочисленными повреждениями в состоянии комы.
"Рашисты избивали его и пытали, заставляя придумывать обоснование необходимости осушения охлаждающих бассейнов. Мужчина отказался, за что и поплатился жизнью... Травмы оказались несовместимыми с жизнью, и сегодня он умер, так и не приходя в сознание. Никто и никогда не забудет преступления этих извергов, и их, и их прихвостней обязательно будут наказаны!" - говорилось в сообщении.
Однако вечером 4 июля это сообщение было удалено из Telegram-канала "Энергоатома", хотя остается на его странице в Facebook, равно как и аналогичная информация в Telegram-канале мэра Энергодара Дмитрия Орлова.