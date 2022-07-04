МАГАТЕ підтвердило відновлення передачі даних з окупованої ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відновили дистанційну передачу даних з окупованої Росією Запорізької атомної електростанції після тижневої перерви. Про це йдеться у повідомленні агентства.

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25 червня МАГАТЕ вдруге за місяць втратило зв'язок із своїми системами спостереження на ЗАЕС. Зазначається, що після того, як МАГАТЕ провело роботу з НАЕК, передача даних 1 липня відновилася і продовжилася минулими вихідними. В попередній же раз зв'язок був відсутній майже два тижні - з 30 травня по 12 червня.

"МАГАТЕ не мало можливості відвідати ЗАЕС з початку нинішнього військового конфлікту в Україні. Російські сили взяли станцію під свій контроль чотири місяці тому, але український персонал продовжує її експлуатувати. Генеральний директор Рафаель Гроссі неодноразово висловлював глибоке занепокоєння вкрай важким становищем українських працівників станції", - додають в агентстві.

Зазначимо, що у повідомленні відсутні згадки про бажання Гроссі відвідати, незважаючи на окупацію, ЗАЕС, яке він раніше висловлював неодноразово і яке зіткнулося з жорсткою протидією української сторони.

При цьому зазначено, що хоча МАГАТЕ продовжує отримувати дані з трьох інших діючих українських АЕС, воно все ще отримує не всі дані з Чорнобильської АЕС.

Як зазначають в агентстві, на сьогодні в Україні до мережі підключено вісім із 15 енергоблоків АЕС, у тому числі два на ЗАЕС, три на Рівненській АЕС, два на Південноукраїнській АЕС та один на Хмельницькій АЕС. Сім інших реакторів зупинено для планового технічного обслуговування або перебувають у резерві.

Раніше про відновлення передачі даних із ЗАЕС МАГАТЕ повідомив і "Енергоатом". При цьому вказувалося, що НАЕК зробив це своїми зусиллями. У держкомпанії наголошують, що зв'язок був втрачений через відключення окупантами в Енергодарі всіх українських операторів мобільного зв'язку, у тому числі і Vodafone, з яким у агентства діє контракт на передачу даних.

"Незважаючи на те, що мобільні мережі вітчизняних операторів досі не працюють, "Енергоатом" відновив зв'язок між ЗАЕС та МАГАТЕ. Усі дані обов'язкового моніторингу передаються, а агентство підтвердило їх отримання", - йшлося у повідомленні.

4 липня в "Енергоатомі" повідомляють, що ЗАЕС працює з дотриманням норм ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, радіаційний фон у ЗАЕС відповідає природному, а поточна потужність енергоблоків цієї та інших АЕС України цілком достатня для повноцінної життєдіяльності населення, роботи промислових об'єктів та оборонних потреб.

У той же час там вказують, що незважаючи на обслуговування ЗАЕС українським персоналом, поки Енергодар перебуває під російською окупацією, ядерна та радіаційна безпека знаходяться під загрозою.

"Ротація працівників відбувається, але окупанти не лише продовжують узгоджувати всі технічні рішення персоналу, а й посилили тиск, перевірки, відверті репресії та показові "процеси" над працівниками з неприхованою проукраїнською позицією", - заявляють у НАЕК.

При цьому ввечері 3 липня в "Енергоатомі" заявили про смерть водолазу гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука, який 29 червня був, як кажуть у компанії, побитий окупантами та госпіталізований до міської лікарні Енергодару з численними пошкодженнями у стані коми.

"Рашисти били його та катували, змушуючи вигадувати обґрунтування необхідності осушування охолоджувальних басейнів. Чоловік відмовився, за що і поплатився життям... Травми виявилися несумісними з життям, і сьогодні він помер, так і не прийшовши до тями. Ніхто і ніколи не забуде злочини цих нелюдів, і їх, і їхніх посіпак обов’язково буде покарано!" - йшлося у повідомленні.

Однак увечері 4 липня це повідомлення було видалено з Telegram-каналу "Енергоатому", хоча залишається на його сторінці у Facebook, так само як і аналогічна інформація в Telegram-каналі мера Енергодару Дмитра Орлова.