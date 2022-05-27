МАГАТЕ заохочує ядерний тероризм РФ та керується її пропагандою - Держатомрегулювання

Державна інспекція ядерного регулювання заявляє, що Міжнародне агентство з атомної енергії своєю бездіяльність сприяє ескалації ситуації з окупацією Росією Запорізької атомної електростанції (Енергодар, Запорізька область). Про це йдеться у відкритому зверненні виконуючого обов'язки голови ДІЯРУ Олега Корікова.

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"Акти ядерного тероризму з боку РФ відбуваються за відсутності чіткої позиції та ефективної реакції з боку МАГАТЕ на численні звернення України з цього приводу, через що представники рф переконані у своїй безкарності та вдаються до ще більш зухвалих дій та заяв", - оцінює він.

Зокрема, 1 травня, посилаючись на "офіційну позицію МАГАТЕ і заяви його представників", призначений російськими військовими псевдомер окупованого Енергодара заявив про те, що "агентство не зафіксувало порушень безпечної експлуатації ЗАЕС".

"До того ж керівництво МАГАТЕ своєю бездіяльністю та неоднозначною позицією не тільки сприяє подальшій ескалації ситуації з окупацією ЗАЕС, але і ретранслює тези кремлівської пропаганди", - додав Коріков.

Він нагадав, що 25 травня у своєму виступі перед аудиторією Давоського економічного форуму генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що начебто на окупованій росіянами ЗАЕС зберігається 30 тон плутонію та 40 тон збагаченого урану, придатного для виготовлення ядерної зброї.

"Це яскраве свідчення того, що МАГАТЕ в особі його генерального директора перебуває під впливом російської пропаганди і не володіє достовірною інформацією", - вважає керівник ДІЯРУ.

Держатомрегулювання категорично спростовує інформацію про нібито наявність запасів плутонію та збагаченого урану, придатного для виготовлення ядерної зброї, на Запорізькій АЕС і в цілому в Україні.

"Це добре відомо МАГАТЕ, яке щорічно підтверджує у своїй доповіді про застосування гарантій дотримання Україною своїх зобов'язань щодо виключно мирного використання ядерного матеріалу, який знаходиться під її контролем", - зазначив Коріков.

Він підкреслив, що технічно і політично для України неможливо виготовити і зберігати збройний плутоній чи уран навіть у кількості кількох грамів - через відсутність технології та політичну заборону її отримання.

"Дуже сумно, що зухвала брехня російської пропаганди транслюється на високому рівні топ-чиновника МАГАТЕ. На Запорізькій АЕС, як і на всіх діючих АЕС України, використовується ядерне паливо у вигляді тепловиділяючих збірок зі збагаченням до 5%, яке не придатне для виготовлення ядерної зброї", - вказав керівник інспекції.

Він нагадав вимогу самої МАГАТЕ до РФ від 3 березня негайно припинити всі дії, спрямовані проти ядерних об'єктів в Україні, і повернути контроль над усіма захопленими ядерними установками українській стороні, а також закликав Гроссі до сприяння Україні у її вимогах щодо негайного виведення військ РФ, воєнної техніки та персоналу "Росатому" з майданчика ЗАЕС та Енергодара.

"Закликаю також до вимоги припинення обстрілу території України крилатими та оперативно-тактичними ракетами, оскільки такі обстріли потенційно можуть призвести до планетарної катастрофи, більшої за своїми наслідками, ніж Чорнобильська та Фукусімська аварії разом узяті", - підкреслив Коріков.

Нагадаємо, що ще 25 травня на інформацію про нібито зберігання на ЗАЕС плутонію та збагаченого урану більш стримано відповіла Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

Запорізька АЕС була захоплена російськими військами в ніч з 3 на 4 березня. Під час на електростанцію загинуло троє нацгвардійців.

Зазначимо також, що Гроссі 26 квітня, у річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС в Київській області, відвідав цей об'єкт, а нещодавно було заявлено, що МАГАТЕ готує туди нову місію.