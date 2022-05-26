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Категорія
Енергетика
Дата публікації

Держінспекція ядерного регулювання радить МАГАТЕ не їхати на окуповану Запорізьку АЕС

Держінспекція ядерного регулювання радить МАГАТЕ не їхати на окуповану Запорізьку АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) радить Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ) відкласти візит на Запорізьку АЕС до того часу, коли ця територія буде звільнена від російських військ.

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Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДІЯРУ

"На сьогоднішній день окупованими залишаються промисловий майданчик АЕС і місто Енергодар. На майданчику станції знаходяться російські військові, зброя, боєприпаси, військова техніка. Ситуація в місті вкрай небезпечна, є випадки збройних нападів російських військових на персонал АЕС і представників пожежного підрозділу міста. Поруч з об'єктом ведуться бойові дії, про що свідчать прольоти російських ракет безпосередньо над майданчиком АЕС", - йдеться у повідомленні.

Тому пропозиція Агентства з проведення місії МАГАТЕ є "неприйнятною для України до моменту деокупації" промислового майданчика Запорізької АЕС та міста енергетиків Енергодар.

Чиновники уточнюють, що в даний час МАГАТЕ також отримує звіти щодо зміни інвентарної кількості та матеріально-балансові звіти з ядерного матеріалу, інформацію щодо планування інспекцій, невтручання та забезпечення роботи, засобів зберігання/спостереження МАГАТЕ, включаючи систему віддаленого моніторингу.

"Тобто безперервність знань Агентства про ядерний матеріал на АЕС забезпечена, тому Держатомрегулювання не бачить нагальну необхідність візиту інспекторів з гарантій на окуповану Запорізьку АЕС", - додають у ДІЯРУ.

Нагадаємо, раніше директор агентства Рафаель Маріано Гроссі зазначив - МАГАТЕ планує нову місію до Чорнобильської атомної електростанції у відповідь на запит України про допомогу. За його словами, після візиту до Чорнобильської та Південноукраїнської атомних електростанцій організація має "чітку картину" потреб України. Крім того, Київ звернувся до МАГАТЕ з проханням очолити надання йому допомоги у галузі атомної безпеки.

Автор:
Ілля Требор