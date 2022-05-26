Держінспекція ядерного регулювання радить МАГАТЕ не їхати на окуповану Запорізьку АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) радить Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ) відкласти візит на Запорізьку АЕС до того часу, коли ця територія буде звільнена від російських військ.

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Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДІЯРУ

"На сьогоднішній день окупованими залишаються промисловий майданчик АЕС і місто Енергодар. На майданчику станції знаходяться російські військові, зброя, боєприпаси, військова техніка. Ситуація в місті вкрай небезпечна, є випадки збройних нападів російських військових на персонал АЕС і представників пожежного підрозділу міста. Поруч з об'єктом ведуться бойові дії, про що свідчать прольоти російських ракет безпосередньо над майданчиком АЕС", - йдеться у повідомленні.

Тому пропозиція Агентства з проведення місії МАГАТЕ є "неприйнятною для України до моменту деокупації" промислового майданчика Запорізької АЕС та міста енергетиків Енергодар.

Чиновники уточнюють, що в даний час МАГАТЕ також отримує звіти щодо зміни інвентарної кількості та матеріально-балансові звіти з ядерного матеріалу, інформацію щодо планування інспекцій, невтручання та забезпечення роботи, засобів зберігання/спостереження МАГАТЕ, включаючи систему віддаленого моніторингу.

"Тобто безперервність знань Агентства про ядерний матеріал на АЕС забезпечена, тому Держатомрегулювання не бачить нагальну необхідність візиту інспекторів з гарантій на окуповану Запорізьку АЕС", - додають у ДІЯРУ.

Нагадаємо, раніше директор агентства Рафаель Маріано Гроссі зазначив - МАГАТЕ планує нову місію до Чорнобильської атомної електростанції у відповідь на запит України про допомогу. За його словами, після візиту до Чорнобильської та Південноукраїнської атомних електростанцій організація має "чітку картину" потреб України. Крім того, Київ звернувся до МАГАТЕ з проханням очолити надання йому допомоги у галузі атомної безпеки.