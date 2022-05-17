Миссия МАГАТЭ посетит ЧАЭС в ближайшие недели, — директор агентства

Международное агентство по атомной энергетике планирует новую миссию в Чернобыльскую атомную электростанцию в ответ на запрос Украины о помощи.

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Об этом заявил директор агентства Рафаэль Мариано Гросси, сообщает "Радио Свобода".

По его Гросси, после визита в Чернобыльскую и Южноукраинскую атомные электростанции организация имеет "четкую картину" потребностей Украины. Кроме того, Киев обратился к МАГАТЭ с просьбой возглавить оказание ему помощи в области атомной безопасности.

"Я утвердил целостную программу помощи и распространил детальный перечень потребностей Украины с членами Сети реагирования и помощи МАГАТЭ. МАГАТЭ вполне может обеспечить для Украины то, что ей нужно, эффективно и быстро. Вот почему страны и организации, которые хотят помочь украинской атомной энергетике, работают с нами и через нас", – отметил Гросси.

Он подчеркнул, что Украина должна иметь возможность беспрепятственно выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности и семь принципов атомной безопасности МАГАТЭ "даже в условиях вооруженного конфликта".

"Следовательно следующая миссия МАГАТЭ в Чернобыль запланирована на ближайшие недели. Наша помощь на месте будет сконцентрироваться на защите от радиации, управлении отходами и ядерной безопасности", - добавил глава агентства.

Напомним, ранее Украина официально пригласила у Международного агентства по атомной энергетике "большой список оборудования", которое ей нужно для безопасной эксплуатации АЭС в условиях войны с Россией.