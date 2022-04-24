Україна просить МАГАТЕ допомогти з обладнанням для атомних станцій

Україна офіційно запросила у Міжнародного агентства з атомної енергетики "великий список обладнання", яке їй потрібне для безпечної експлуатації АЕС в умовах війни з Росією.

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Про це повідомив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Reuters.

Список включає пристрої для вимірювання радіації, захисні матеріали, комп'ютерну допомогу, системи електропостачання та дизельні генератори.

"Ми координуватимемо реалізацію тієї допомоги, яку нададуть МАГАТЕ та його держави-члени, зокрема шляхом доставки необхідного обладнання безпосередньо на ядерні об'єкти України", - сказав Гроссі.

Водночас він уточнив, що "потреби дуже великі", проте він подякував країнам за надану допомогу.

Також Рафаель Гроссі планує наступного тижня відвідати Чорнобильську АЕС разом із групою експертів з ядерної та фізичної безпеки.

Нагадаємо, МАГАТЕ 19 квітня відновило прямий зв'язок із Чорнобильською АЕС.

Зазначимо, раніше стало відомо, що МАГАТЕвирішило допомогти Україні у подоланні наслідків захоплення російськими окупаційними військами Чорнобильської АЕС.