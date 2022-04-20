МАГАТЭ восстановило прямую связь с Чернобыльской АЭС и планирует поехать туда до конца апреля

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 19 апреля, восстановило прямую связь с Чернобыльской АЭС.

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Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

"Это была явно неустойчивая ситуация, и это очень хорошая новость, что регулирующий орган теперь может напрямую связываться с АЭС, когда это необходимо", — говорится в заявлении Гросси.

Он добавил, что миссия экспертов МАГАТЭ планирует посетить объект в конце этого месяца, чтобы "провести оценку ядерной безопасности, физической и радиационной безопасности, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы удаленного мониторинга гарантий Агентства".

Российские войска удерживали Чернобыль в течение пяти недель, прежде чем уйти 31 марта. 10 марта МАГАТЭ потеряло связь с ядерной электростанцией.

Напомним, ранее стало известно, что МАГАТЭ решило помочь Украине в преодолении последствий захвата российскими оккупационными войсками Чернобыльской АЭС.