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МАГАТЭ восстановило прямую связь с Чернобыльской АЭС и планирует поехать туда до конца апреля
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) во вторник, 19 апреля, восстановило прямую связь с Чернобыльской АЭС.
Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.
"Это была явно неустойчивая ситуация, и это очень хорошая новость, что регулирующий орган теперь может напрямую связываться с АЭС, когда это необходимо", — говорится в заявлении Гросси.
Он добавил, что миссия экспертов МАГАТЭ планирует посетить объект в конце этого месяца, чтобы "провести оценку ядерной безопасности, физической и радиационной безопасности, доставить жизненно важное оборудование и отремонтировать системы удаленного мониторинга гарантий Агентства".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российские войска удерживали Чернобыль в течение пяти недель, прежде чем уйти 31 марта. 10 марта МАГАТЭ потеряло связь с ядерной электростанцией.
Напомним, ранее стало известно, что МАГАТЭ решило помочь Украине в преодолении последствий захвата российскими оккупационными войсками Чернобыльской АЭС.