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МАГАТЕ відновило прямий зв'язок із Чорнобильською АЕС та планує поїхати туди до кінця квітня
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у вівторок, 19 квітня, відновило прямий зв'язок із Чорнобильською АЕС.
Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
"Це була явно нестійка ситуація, і це дуже хороша новина, що регулюючий орган тепер може безпосередньо зв'язуватися з АЕС, коли це необхідно", - йдеться у заяві Гроссі.
Він додав, що «місія експертів МАГАТЕ» планує відвідати об'єкт наприкінці цього місяця, щоб «провести оцінку ядерної безпеки, фізичної та радіаційної безпеки, доставити життєво важливе обладнання та відремонтувати системи віддаленого моніторингу гарантій Агентства».Підписуйтеся на наш YouTube канал
Російські війська утримували Чорнобиль упродовж п'яти тижнів, перш ніж піти 31 березня. 10 березня МАГАТЕ втратило зв'язок із ядерною електростанцією.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що МАГАТЕвирішило допомогти Україні у подоланні наслідків захоплення російськими окупаційними військами Чорнобильської АЕС.