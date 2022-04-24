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Украина просит МАГАТЭ помочь с оборудованием для атомных станций
Украина официально запросила у Международного агентства по атомной энергетике "большой список оборудования", которое ей необходимо для безопасной эксплуатации АЭС в условиях войны с Россией.
Об этом сообщил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает Reuters.
Список включает в себя устройства для измерения радиации, защитные материалы, компьютерную помощь, системы электроснабжения и дизельные генераторы.
"Мы будем координировать реализацию той помощи, которую окажут МАГАТЭ и его государства-члены, в том числе путем доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины", - сказал Гросси.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В то же время он уточнил, что "потребности очень велики", однако он поблагодарил страны за предоставленную помощь.
Также Рафаэль Гросси планирует на следующей неделе посетить Чернобыльскую АЭС вместе с группой экспертов по ядерной и физической безопасности.
Напомним, МАГАТЭ 19 апреля восстановило прямую связь с Чернобыльской АЭС.
Отметим, ранее стало известно, что МАГАТЭ решило помочь Украине в преодолении последствий захвата российскими оккупационными войсками Чернобыльской АЭС.