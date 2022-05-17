Місія МАГАТЕ відвідає ЧАЕС у найближчи тижні, — директор агентства

Міжнародне агентство з питань атомної енергетики планує нову місію до Чорнобильської атомної електростанції у відповідь на запит України про допомогу.

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Про це заявив директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі, повідомляє "Радіо Свобода".

За його Ґроссі, після візиту до Чорнобильської та Південноукраїнської атомних електростанцій організація має "чітку картину" потреб України. Крім того, Київ звернувся до МАГАТЕ з проханням очолити надання йому допомоги в галузі атомної безпеки.

"Я затвердив цілісну програму допомоги і поширив детальний перелік потреб України із членами Мережі реагування та допомоги МАГАТЕ. МАГАТЕ цілком спроможна забезпечити для України те, що їй потрібно, ефективно і швидко. Ось чому країни та організації, які хочуть допомогти українській атомній енергетиці, працюють із нами і через нас", – зазначив Ґроссі.

Він наголосив на тому, що Україна повинна мати можливість безперешкодно виконувати свої зобов’язання з гарантування безпеки та сім принципів атомної безпеки МАГАТЕ "навіть в умовах збройного конфлікту".

"Відтак наступна місія МАГАТЕ до Чорнобиля запланована на найближчі тижні. Наша допомога на місці буде концентруватися на захисті від радіації, управлінні відходами та ядерній безпеці", – додав очільник агентства.

Нагадаємо, раніше Україна офіційно запросила у Міжнародного агентства з атомної енергетики "великий список обладнання", яке їй потрібне для безпечної експлуатації АЕС в умовах війни з Росією.