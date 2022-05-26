Госинспекция ядерного регулирования советует МАГАТЭ не ехать на оккупированную Запорожскую АЭС

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) советует Международному агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) отложить визит на Запорожскую АЭС до того времени, когда эта территория будет освобождена от российских войск.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГИЯРУ

"На сегодняшний день оккупированными остаются промышленная площадка АЭС и город Энергодар. На площадке станции находятся российские военные, оружие, боеприпасы, военная техника. Ситуация в городе крайне опасна, есть случаи вооруженных нападений российских военных на персонал АЭС и представителей пожарного подразделения города. Рядом с объектом ведутся боевые действия, свидетельствуют о пролетах российских ракет непосредственно над площадкой АЭС", — говорится в сообщении.

Чиновники уточняют, что в настоящее время МАГАТЭ также получает отчеты по изменению инвентарного количества и материально-балансовые отчеты по ядерному материалу, информацию по планированию инспекций, невмешательству и обеспечению работы, средствам хранения/наблюдения МАГАТЭ, включая систему удаленного мониторинга.

"То есть непрерывность знаний Агентства о ядерном материале на АЭС обеспечена , поэтому Госатомрегулирование не видит насущной необходимости визита инспекторов с гарантий на оккупированную Запорожскую АЭС", - добавляют в ГИЯРУ.

Напомним, ранее директор агентства Рафаэль Мариано Гросси отметил — МАГАТЭ планирует новую миссию в Чернобыльскую атомную электростанцию в ответ на запрос Украины о помощи. По его словам, после визита в Чернобыльскую и Южноукраинскую атомные электростанции организация имеет "четкую картину" потребностей Украины. Кроме того, Киев обратился к МАГАТЭ с просьбой возглавить оказание ему помощи в области атомной безопасности.