"Енергоатом" звільнив співробітників ЗАЕС, які взяли участь в акції "Безсмертний полк"

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" звільнила трьох співробітників окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції (Енергодар, Запорізька область), які взяли участь в акції "Безсмертний полк".

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Як йдеться у повідомленні держкомпанії, відповідний наказ підписав виконувач обов'язків її президента Петро Котін.

"ЗАЕС – це Україна! Любителям руського миру тут не місце. Троє вже колишніх працівників ЗАЕС можуть ощасливити своєю присутністю будь-яку іншу установу чи організацію. З атомної станції учасників влаштованої окупантами акції "Безсмертний полк" звільнено", - повідомляють у НАЕК.

Вказано, що це лікар профілакторію ЗАЕС Галина Кісельова, працівник того ж профілакторію Юрій Власов, а також начальник відділу комерційного обліку Влад Лаврик.

"В компанії з нескінченною повагою вшановують пам’ять всіх і кожного, хто героїчно здобував перемогу над нацизмом під час Другої світової війни. Навряд чи є в Україні родина, не «обпечена» тією війною. Та передусім через повагу до наших предків і пам’яті про них Енергоатом вважає неприпустимим будь-які спільні заходи із тими, хто сьогодні вбиває українців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що суттю створеного в Росії у 2012 році руху "Безсмертний полк" було збереження особистої пам'яті про загиблих у Другій світовій війні, у тому числі шляхом проведення щорічних походів із портретами загиблих або померлих учасників війни.

Проте підтримка спочатку неполітичної та недержавної ініціативи російською владою з 2015 року призвела як до зміни характеру акцій, що стали сприйматися як адміністративно-примусові, так і до поширення явища в десятках інших країн та його сприйняття як пропагандистського концепту та елемента політичного впливу РФ.