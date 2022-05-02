Очільник "Енергоатому" розповів, як керують окупованою росіянами Запорізькою АЕС

У зв'язку з окупацією співробітники Запорізької АЕС змінили формат своєї роботи, пристосувавшись до умов, що склалися. Про це розповів керівник компанії “Енергоатом” Петро Котін в інтерв'ю Forbes.

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Як повідомив Котін, усі накази ДП віддає українському керівництву ЗАЕС, а воно узгоджує їх із росіянами. При цьому АЕС продовжує постачати електроенергію в Україну. З'ясувалося, що все, що РФ може зробити зі станцією, — відключити її. Поставити електроенергію в РФ чи Крим окупанти не можуть.

"Бо немає відповідних ліній. Є можливість подати електрику до Криму, але це рішення залежить від України. ЗАЕС продовжує виробляти електроенергію для українців, бо є частиною енергетичної системи, яку контролює Україна", — зазначив голова "Енергоатому".

Стало відомо, що керівництво ДП вирішило заздалегідь знищити всю секретну інформацію та кореспонденцію до того, як туди зайшли окупанти. Таке рішення ухвалили після того, як виникла загроза окупації.

Нагадаємо, за час повномасштабної російсько-української війни окупанти завдали серйозних збитків держпідприємству "Енергоатом", а саме Запорізькій АЕС, що належить ДП. Загальна сума збитків станом на 11 квітня оцінюється у 18,3 млрд грн.