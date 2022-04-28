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Енергетика
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На Запорізькій АЕС зашкодили високовольтну лінію. Станцію перевели на мінімальний рівень потужності

На Запорізькій АЕС зашкодили високовольтну лінію. Станцію перевели на мінімальний рівень потужності

Запорізьку атомну електростанцію перевели на мінімальний рівень потужності, за якого забезпечуються лише власні потреби в електроенергії через пошкодження високовольтної лінії. Про це повідомляє телеграм-канал "Енергоатому".

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"Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України, Запорізьку АЕС для забезпечення сталої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, при якому забезпечується лише харчування власних потреб", - сказано в повідомленні.

Екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС та у санітарно-захисній зоні в межах норми.

Радіаційний фон на проммайданчику становить 11 мікрорентген на годину, у санітарно-захисній зоні – 8-12 мкР на годину, що відповідає природному радіаційному фону у місці розташування Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, за час повномасштабної російсько-української війни окупанти завдали серйозної шкоди держпідприємству "Енергоатом", а саме Запорізькій АЕС, що належить ДП. Загальна сума збитків станом на 11 квітня становить 18,3 млрд грн.

Автор:
Степан Крьока