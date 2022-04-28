На Запорізькій АЕС зашкодили високовольтну лінію. Станцію перевели на мінімальний рівень потужності

Запорізьку атомну електростанцію перевели на мінімальний рівень потужності, за якого забезпечуються лише власні потреби в електроенергії через пошкодження високовольтної лінії. Про це повідомляє телеграм-канал "Енергоатому".

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"Через пошкодження високовольтної лінії 330 кВ у південному регіоні України, Запорізьку АЕС для забезпечення сталої роботи енергосистеми перевели на рівень потужності, при якому забезпечується лише харчування власних потреб", - сказано в повідомленні.

Екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС та у санітарно-захисній зоні в межах норми.

Радіаційний фон на проммайданчику становить 11 мікрорентген на годину, у санітарно-захисній зоні – 8-12 мкР на годину, що відповідає природному радіаційному фону у місці розташування Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, за час повномасштабної російсько-української війни окупанти завдали серйозної шкоди держпідприємству "Енергоатом", а саме Запорізькій АЕС, що належить ДП. Загальна сума збитків станом на 11 квітня становить 18,3 млрд грн.