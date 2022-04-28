На Запорожской АЭС повредили высоковольтную линию. Станцию перевели на минимальный уровень мощности

Запорожскую атомную электростанцию перевели на минимальный уровень мощности, при котором обеспечиваются только собственные потребности в электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии. Об этом сообщает телеграм-канал “Энергоатома”.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Из-за повреждения высоковольтной линии 330 кВ в южном регионе Украины Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на уровень мощности, при котором обеспечивается только питание собственных нужд", — сказано в сообщении.

Экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории промышленной площадки Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне в пределах нормы.

Радиационный фон на промплощадке составляет 11 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне — 8-12 мкР в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской атомной электростанции.

Напомним, за время полномасштабной российско-украинской войны оккупанты нанесли серьезный ущерб госпредприятию "Энергоатом", а именно Запорожской АЭС, которая принадлежит ГП. Общая сумма ущерба по состоянию на 11 апреля оценивается в 18,3 млрд грн.