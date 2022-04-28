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Энергетика
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На Запорожской АЭС повредили высоковольтную линию. Станцию перевели на минимальный уровень мощности

На Запорожской АЭС повредили высоковольтную линию. Станцию перевели на минимальный уровень мощности

Запорожскую атомную электростанцию перевели на минимальный уровень мощности, при котором обеспечиваются только собственные потребности в электроэнергии из-за повреждения высоковольтной линии. Об этом сообщает телеграм-канал “Энергоатома”.

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"Из-за повреждения высоковольтной линии 330 кВ в южном регионе Украины Запорожскую АЭС для обеспечения устойчивой работы энергосистемы перевели на уровень мощности, при котором обеспечивается только питание собственных нужд", — сказано в сообщении.

Экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории промышленной площадки Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне в пределах нормы.

Радиационный фон на промплощадке составляет 11 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне — 8-12 мкР в час, что соответствует естественному радиационному фону в месте расположения Запорожской атомной электростанции.

Напомним, за время полномасштабной российско-украинской войны оккупанты нанесли серьезный ущерб госпредприятию "Энергоатом", а именно Запорожской АЭС, которая принадлежит ГП. Общая сумма ущерба по состоянию на 11 апреля оценивается в 18,3 млрд грн.

Автор:
Степан Крьока