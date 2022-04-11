Збитки, які російські військові завдали "Енергоатому", оцінюють у 18 млрд грн

За час повномасштабної російсько-української війни окупанти завдали серйозної шкоди держпідприємству "Енергоатом", а саме Запорізькій АЕС, що належить ДП. Загальна сума збитків станом на 11 квітня становить 18,3 млрд грн.

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"При обстрілах Запорізької атомної електростанції російські загарбники пошкодили низку об'єктів на її території, завдавши збитків, які за попередніми оцінками становлять 18,3 млрд гривень," - повідомили в "Енергоатомі".

Ця сума — попередній підрахунок, що складається з вартості пошкоджених росіянами об'єктів ЗАЕС.

Зокрема під час штурму Запорізької АЕС загарбники пошкодили обладнання та будинки, з яких корпус навчально-тренувального центру відновленню не підлягає.

Російські військові обстріляли робочий корпус будівлі Атоменергомашу (АЕМ), також відомо про пошкодження обладнання Атомремонтсервісу (АРС), яке під час захоплення було на території ЗАЕС.

Раніше в "Енергоатомі" зазначали, що окупанти розмістили на території Запорізької АЕС військову техніку та перетворюють АЕС на військову базу.

Нагадаємо, війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.

Потім російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією. Вони планують направити електроенергію на окуповані Крим та Донбас.