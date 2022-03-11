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Війська РФ перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу (ВІДЕО)

заес
Запорізька АЕС. Фото: Вікіпедія

Окупанти розмістили на території Запорізької АЕС військову техніку, повідомляє прес-служба компанії "Енергоатом".

"Кілька зразків військової техніки на майданчику станції", - йдеться у коментарі до відео.

У Держатомрегулюванні також заявили, що забезпечили Чорнобильську АЕС додатковим дизпаливом для роботи генераторів. Це має забезпечити аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива.

Нагадаємо, війська РФ прорвалися до Енергодару і обстріляли найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію, внаслідок чого виникла пожежа в навчально-тренувальному корпусі.

Потім російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує з атомною електростанцією. Вони планують направити електроенергію на окуповані Крим та Донбас.

За словами керівника "Енергоатому", зараз на ЗАЕС перебуває близько 500 російських солдатів з автоматами та "близько 50 одиниць техніки безпосередньо на майданчику", а персонал перебуває у дуже тяжкому психологічному стані.

Автор:
Сергій Горєлов