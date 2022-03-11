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Войска РФ превращают Запорожскую АЭС в военную базу (ВИДЕО)
Оккупанты разместили на территории Запорожской АЭС военную технику, сообщает пресс-служба компании "Энергоатом".
"Несколько образцов военной техники на площадке станции", — говорится в комментарии к видео.
В Госатомрегулировании также заявили, что снабдили Чернобыльскую АЭС дополнительным дизтопливом для работы генераторов. Это должно обеспечить аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.
Напомним, войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Затем российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией. Они планируют направить электроэнергию на оккупированные Крым и Донбасс.
По словам руководителя "Энергоатома", сейчас на ЗАЭС находится около 500 российских солдат с автоматами и "около 50 единиц техники непосредственно на площадке", а персонал находится в очень тяжелом психологическом состоянии.