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Войска РФ превращают Запорожскую АЭС в военную базу (ВИДЕО)

заэс
Запорожская АЭС. Фото: Википедия

Оккупанты разместили на территории Запорожской АЭС военную технику, сообщает пресс-служба компании "Энергоатом".

"Несколько образцов военной техники на площадке станции", — говорится в комментарии к видео.

В Госатомрегулировании также заявили, что снабдили Чернобыльскую АЭС дополнительным дизтопливом для работы генераторов. Это должно обеспечить аварийное электропитание хранилищ отработанного ядерного топлива.

Напомним, войска РФ прорвались к Энергодару и обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию, в результате возник пожар в учебно-тренировочном корпусе.

Затем российские оккупанты, захватившие Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией. Они планируют направить электроэнергию на оккупированные Крым и Донбасс.

По словам руководителя "Энергоатома", сейчас на ЗАЭС находится около 500 российских солдат с автоматами и "около 50 единиц техники непосредственно на площадке", а персонал находится в очень тяжелом психологическом состоянии.

Автор:
Сергей Горелов