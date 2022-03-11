"Энергоатом" заявляет о попытке рейдерского захвата Запорожской АЭС "Росатомом": "Говорят, это территория России"

Представители концерна "Росэнергоатом" - электроэнергетического подразделения корпорации "Росатом" - пытаются осуществить рейдерский захват Запорожской атомной электростанции в оккупированном РФ Энергодаре.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона "UA разом" исполняющий обязанности президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Петр Котин.

По словам руководителя "Энергоатома", сейчас на ЗАЭС находится около 500 российских солдат с автоматами и "около 50 единиц техники непосредственно на площадке", а персонал находится в очень тяжелом психологическом состоянии.

"Сегодня прибыли представители так называемой гражданско-военной администрации, которые не назвали своих имен, но сказали, что они всем сейчас тут управляют, что это территория России, и что станция относится к сфере управления "Росатома". Это бред просто, но они это заявляют", - сказал Котин.

Он сообщил, что вслед за вышеупомянутыми лицами в пятиницу на станцию попытались попасть и представители российской корпорации, но их туда удалось не допустить.

"Позднее сегодня в Энергодар прибыли также гражданские представители "Росатома". Два из них были идентифицированы нами как главный инженер Ростовской АЭС и заместитель главного инженера Балаковской АЭС. И еще восемь человек, которые вошли в контакт с руководством ЗАЭС с тем, чтобы не допустить их на станцию, чтобы не допустить их к руководству АЭС. Не были они допущены туда", - заявил Котин.

По его словам, "Энергоатом" уже подготовил обращение в соответствующие международные организации, в первую очередь в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы они обратили внимание именно на роль и участие "Росатома" в российской агрессии против Украины.

"Все эти случаи свидетельствуют о том, что концерн "Росэнергоатом" также участвовует в этой агрессии, занимается практически рейдерством сейчас, пытаясь захватить АЭС и установить контроль над ней", – заключил глава НАЭК.

Напомним также, что накануне "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища вблизи Запорожской АЭС.